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بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير - أخبار كلمتك

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بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير - أخبار كلمتك

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:27 مساءً -  قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات.

 

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة

 وقال بيان بنك إنجلترا إنه تحدد لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد على دعم النمو والتشغيل، تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام، بحسب شبكة CNBC  عربية.

وأضاف البيان: منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لمدة اثني عشر شهرًا إلى 2.6% في نوفمبر من 1.7% في سبتمبر وكان هذا أعلى قليلًا من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم الأقوى في السلع الأساسية والمواد الغذائية وظل معدل التضخم في أسعار المستهلك في الخدمات مرتفعًا.

 

ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الارتفاع قليلًا في الأمد القريب وعلى الرغم من أن توقعات التضخم في الأسر قد عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير، فقد ارتفعت بعض المؤشرات مؤخرًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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