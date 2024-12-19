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من القاهرة، أردوغان يدعو إلى دعم الشباب واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمختلف القطاعات - أخبار كلمتك

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من القاهرة، أردوغان يدعو إلى دعم الشباب واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمختلف القطاعات - أخبار كلمتك

من القاهرة، أردوغان يدعو إلى دعم الشباب واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بمختلف القطاعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن العالم يشهد العديد من النزاعات خاصة منطقة الشرق الأوسط.

 دعم الشباب والمشاريع الصغيرة 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8) والمنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للدورة الحالية.

وأكد  الرئيس التركي أن دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على دعم الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى في مجتمعاتنا.

 استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة

وطالب بضرورة التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن العالم يشهد نزاعات كثيرة تزعزع الأمن والاستقرار الدوليين.

وأضاف: نتابع التطورات في فلسطين ولبنان وسوريا، منوهًا إلى سعى بلاده لتحقيق الاستقرار في سوريا ومساعدة الشعب السوري.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صورة تذكارية مع القادة ورؤساء المشاركين القمة الحادية عشرة لمنظمة "الـدول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي (D8).

المشاركون فى القمة الحادية عشرة لمنظمة “الدول الثماني النامية”

كان الرئيس استقبل القادة والمشاركين بالقمة لدى وصولهم مقر القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتناول القمة، اليوم، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة 

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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