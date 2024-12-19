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الرئيس الإيراني: مصر دولة كبيرة ومهمة وصاحبة تاريخ عظيم ولديها الكثير من الموارد - أخبار كلمتك

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الرئيس الإيراني: مصر دولة كبيرة ومهمة وصاحبة تاريخ عظيم ولديها الكثير من الموارد - أخبار كلمتك

الرئيس الإيراني: مصر دولة كبيرة ومهمة وصاحبة تاريخ عظيم ولديها الكثير من الموارد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم ومهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد.

المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8) والمنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للدورة الحالية.

وأضاف: المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري.

ودعا لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا.

وشدد على اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، موضحا أن المنظمة لديها برامج لدعم الاستثمار وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.

واستطرد: لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في صورة تذكارية مع القادة ورؤساء المشاركين القمة الحادية عشرة لمنظمة "دول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي (D8).

المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني

كان الرئيس استقبل القادة والمشاركين بالقمة لدى وصولهم مقر القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتناول القمة، اليوم، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة 

وتشهد القمة المنعقدة بالعاصمة الادارية الجديدة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة

جدير بالذكر ‎أن القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، وقعوا فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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