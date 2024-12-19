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مشاهير العرب - صلاح عبد الله يتعرض لـوعكة صحية مفاجئة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صلاح عبد الله يتعرض لـوعكة صحية مفاجئة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صلاح عبد الله يتعرض لـوعكة صحية مفاجئة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن عظامه لم تعد تتحمل.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مشيرا إلى أزمته الصحية، قائلا: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها».

صلاح عبد الله ناعيا نبيل الحلفاوي

وفي وقت سابق، أعرب صلاح عبد الله، عن حزنه لتدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد نقله إلى المستشفى الأربعاء الماضي.

وطالب صلاح عبد الله، المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي، قائلا: «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. ونبي دعواتكم لنبيل الحلفاوي».

آخر أعمال صلاح عبد الله

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال صلاح عبد الله، ظهوره كضيف شرف في مسلسل تيتا زوزو من بطولة النجمة إسعاد يونس الذي يعرض حاليا من خلال شاشة dmc، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، تأليف محمد عبد العزيز وشيرين عادل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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