مشاهير العرب - الأحد القادم.. متحف نجيب محفوظ يستضيف مائدة مستديرة احتفالا بذكرى ميلاده الـ113 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - يستضيف متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحي، مائدة مستديرة عن العدد الأخير الصادر من دورية نجيب محفوظ بعنوان «المرأة فى عالم نجيب محفوظ»

وتقام المائدة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد القادم، الموافق 22 ديسمبر 2024، في إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الـ 113 لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ.

يتحدث في الندوة الدكتور حسين حمودة رئيس تحرير الدورية، بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء الذين شاركوا بمقالاتهم في هذا العدد ومنهم: د.عايدى على جمعة، د.احمد إبراهيم الشريف، إيمان سند، زياد فايز، وفاء السعيد، حنان راضى، شاهندة الباجورى، وغيرهم، يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المتحف.

تناقش المائدة المستديرة موضوعات عدة مرتبطة بالموضوع الأساسي «المرأة فى عالم نجيب محفوظ»، انطلاقًا من مناقشة اتهام من ضمن الاتهامات الموجه لنجيب محفوظ، من أنه لم ينصف المرأة، وكانت كتاباته سلبية عنها، إذ يحاول الباحثون من خلال تحليل أعمال صاحب «الثلاثية» نفى هذا الاتهام، حيث سيقدم د.حسين حمودة قراءة مستفيضة تبين حقيقة اهتمام محفوظ بالمرأة في ابداعاته، بينما يتناول كل متحدث أحد أعمال صاحب نوبل بالتحليل النقدى، مركزًا على طريقة تناوله الإبداعي للمرأة.