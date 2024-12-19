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إعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة - أخبار كلمتك

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إعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة - أخبار كلمتك

إعلان القاهرة لـ «قمة منظمة الدول الثماني»: تعهدنا بتعزيز أهدافنا التنموية المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - نص إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها مصر على أراضيها بالعاصمة الإدارية الجديدة على التعهد بتعزيز الأهداف التنموية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة.

وأضاف الإعلان: «نؤكد ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية، والتزامنا بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات، كما ينبغي أن يكون الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي حافزًا لتكثيف جهودنا في التصدي لتحديات اليوم».

وتابع الإعلان: «نؤكد مساعينا المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030 لتعميق مزيد من التعاون الاقتصادي، ونؤكد إيماننا بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثمانية ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لاسيما الأمم المتحدة، و ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين بلدان مجموعة الثماني من خلال آليات فعالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية».

وأردف الإعلان: «نؤكد التزامنا بالنمو الشامل من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز تعاوننا في القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية لضمان التمكين الاقتصادي للجميع».

وواصل الإعلان: «نؤكد ضرورة تكثيف الجهود في تحسين الخدمات اللوجستية والنقل والأطر التنظيمية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي».

واختتم إعلان القاهرة لقمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: «نؤكد أهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ونؤكد أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة كجزء من مساعينا الجماعية لضمان الأمن الغذائي والسلامة».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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