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الجامعات المصرية تتصدر التصنيف العربي لعام 2024 - أخبار كلمتك

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الجامعات المصرية تتصدر التصنيف العربي لعام 2024 - أخبار كلمتك

الجامعات المصرية تتصدر التصنيف العربي لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج المتميزة للجامعات المصرية في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، معربًا عن اعتزازه بتصدر مصر للدول العربية في عدد الجامعات المدرجة، حيث ارتفع العدد إلى 48 جامعة، بزيادة 20 جامعة مقارنة بالعام الماضي. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس حرص مصر على تعزيز جودة التعليم العالي ودعم التنافسية الإقليمية، متمنيًا أن تُسهم هذه النتائج في تعزيز التعاون العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجامعات المصرية في الصدارة

تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف، تليها جامعات عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، والزقازيق. كما شملت القائمة جامعات أخرى بارزة مثل طنطا، الأزهر، أسيوط، وجامعات خاصة كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر.

أسباب التقدم المصري

أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن النسخة الثانية من التصنيف شهدت زيادة ملحوظة في تمثيل الجامعات المصرية نتيجة جهود الوزارة في دعم البحث العلمي والابتكار، وزيادة معدلات النشر الدولي، والاهتمام بتحقيق معايير التنمية المستدامة.

حول التصنيف العربي للجامعات

تم إطلاق التصنيف بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية، جامعة الدول العربية، والألكسو، ويهدف إلى قياس أداء مؤسسات التعليم العالي وفق معايير دولية تشمل التعليم والتعلم، البحث العلمي، الابتكار، والتعاون الدولي والمحلي. شارك في النسخة الحالية 373 جامعة عربية من 16 دولة، واستكملت البيانات 180 جامعة.

آلية التقييم

يعتمد التصنيف على 45% من المعلومات المقدمة من الجامعات، و55% من بيانات قاعدة Scopus - Scival، ويركز على أربعة مؤشرات رئيسية: التعليم والتعلم (30%)، البحث العلمي (30%)، الابتكار (20%)، والتعاون وخدمة المجتمع (20%).

هذا التقدم يعكس مكانة مصر الريادية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي عربيًا، ويؤكد التزام الجامعات المصرية بتحقيق التميز الدولي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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