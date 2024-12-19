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مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 258 مليون جنيه.. سحب فيلم «ولاد رزق 3 من دور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - رفعت دور العرض السينمائية، فيلم «ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، وذلك بعدما حقق إيرادات ضعيفة خلال الفترة الماضية.

وحقق في آخر أيام عرضه 276 جنيهًا فقط، ليكتفي بإجمالي إيرادات 258، 299، 259 جنيهًا خلال 27 أسبوع عرض.

محمد لطفي في فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم ولاد رزق 3

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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