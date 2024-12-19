مشاهير العرب - بعد تأجيلها.. المطرب «أبو» يكشف عن موعد طرح أغنية «الحرب العالمية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أعلن المطرب أبو، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «الحرب العالمية» وذلك بعد تأجيلها بسبب الأوضاع في غزة ولبنان.

ومن المقرر أن يطرح أغنية الحرب العالمية يوم السبت المقبل، وهي الأغنية التي تم تأجيلها عدة أشهر بسبب العدوان على لبنان وغزة الذي خلف آلاف الشهداء.

آخر أعمال المطرب أبو

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أبو، هي أغنية «هوليلا»، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

الاغنية من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان الدكتور طارق نديم، توزيع هادز، وتعد أولى أغنيات ألبومه الأول «فارق ع الكل».

طلي يا حبيبتي بجمالك

واتمخترى ليا بفستانك

طلي يا حبيبتي ويا جمالك

قلبي انا من الفرحة غنالك

نورتي حياتي يا حياتي

وحياتك لاسعد اوقاتك

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة.