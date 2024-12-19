الرياضة - 11:55 - بث مباشر| السيسي يفتتح فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - افتتح الرئيس السيسي «الآن» فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، بث مباشر لـ فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ويمكنكم المتابعة من خلال السطور التالية:

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، وقضية النازحين واللاجئين، بالإضافة لمسألة الأزمة الروسية الأوكرانية.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.