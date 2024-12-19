أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:55 - بث مباشر| السيسي يفتتح فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:55 - بث مباشر| السيسي يفتتح فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - بث مباشر| السيسي يفتتح فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - افتتح الرئيس السيسي «الآن» فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، بث مباشر لـ فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ويمكنكم المتابعة من خلال السطور التالية:

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، وقضية النازحين واللاجئين، بالإضافة لمسألة الأزمة الروسية الأوكرانية.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

اقرأ أيضاً
بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية

رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة «منظمة الدول الثماني النامية»

بـ قيمة 617 مليـون دولار.. ارتفاع الصادرات المصرية إلى الأردن بين يناير وأكتوبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:36 - خروج إحدى عربات قطار الإسكندرية عن القضبان وتوقف حركة السير لنحو 3 ساعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق