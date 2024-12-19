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شاهد اول فيديو لنجاة مقرب من طارق صالح من محاولة اغتيال في مأرب - أخبار كلمتك

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شاهد اول فيديو لنجاة مقرب من طارق صالح من محاولة اغتيال في مأرب - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو لنجاة مقرب من طارق صالح من محاولة اغتيال في مأرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - كلمتك/خاص:

نشر كامل الخوداني فيديو لسيارته التي تعرضت لاطلاق نار اثناء تواجده فيها بمارب 
وقال كامل الخوداني:لحظة زمنية لاتتجاوز مدتها غمضة عين او ربما اقل منها غير محددة الزمان والمكان والكيفية هي كل ما يحتاجه القدر لينهي رحلة عمرك المحددة نهايتها وينقل روحك  لحياة أخرى وكانت كل رصاصة تطلق من بنادقهم تحمل معها احقاد التاريخ وغل الشيطان وفجوره. غادروا المكان وهم على ثقة مطلقة إن مهمتهم اكتملت فلا يعقل نجاة إحد من كل وأبل الرصاص المنطلق علينا من كل الأتجاهات ومن فوهات خمس بنادق تطلق رصاصاتها في كل الإتجاهات.

واضاف:كانت اجسادنا تنزف بينما نحاول تهيئة عقولنا لمواجهة المصير  والأستعداد للرحلة القادمة نحو السماء والسنتنا تردد شهادة التسليم لله والخضوع لمشيئته والإيمان بواحدية ربوبيته ولا سواه..

لم تكن هذه المرة الأولى التي اجد نفسي في مواجهة مباشرة مع الموت لقد سبقتها مرات عديدة منذ صنعاء وحتى الساحل وفي نهاية الإمر يغادر الموت ولسان حاله يقول لم يحن الموعد بعد ياهذا ما زالت لديك الكثير من الالتزامات و الأنفس المعلقة التزاماتها بك.

واختتم:قد تكون هذه اشد من سابقاتها لكنها رغم هذا كانت الأكثر تماسك وصلابة وإيمان وثقه كان الدكتور عادل المسعودي يلف شاله على قدمي لإيقاف النزيف بينما انا منشغل بالمرافقين المصابين اصابات بالغة.. اسعفوا المرافقين يادكتور اما انا فقد اصبحت بيني وبين الموت ألفة لكثرة مقابلاتنا ولقاءتنا لهذا لم أعد اخشاه اصبحنا اصدقاء.

غمضة عين لا أكثر او ربما أقل. ليس هي كل الوقت الذي تكتشف بإنها كل مايحتاجه القدر  لترحيلك الى حياة أخرى بل تكتشف كذالك إن رحلة حياتك كلها بسنواتها وايامها لم تتجاوز مدتها ووقتها غمضة عين وربما أقل وإنها لم تكن تستحق ذرة حقد او غل او كراهية واحده يحملها صدرك على شخص أخر.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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