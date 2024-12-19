انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

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أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

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عاجل:نتنياهو يطلق تصريح ناري ويتوعد بالقضاء على الحوثيين ويؤكد بانهم سيدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

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عاجل:نتنياهو يطلق تصريح ناري ويتوعد بالقضاء على الحوثيين ويؤكد بانهم سيدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

عاجل:نتنياهو يطلق تصريح ناري ويتوعد بالقضاء على الحوثيين ويؤكد بانهم سيدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - كلمتك/خاص:

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عاجل | نتنياهو: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق #اليمن

عاجل | نتنياهو: هاجمنا أهداف #الحوثيين ردا على هجماتهم المتكررة على أهداف مدنية بإسرائيل

عاجل | نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام #الأسد فإن الحوثيون تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني

عاجل | نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا

عاجل | نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام #الأسد فإن #الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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