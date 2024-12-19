عاجل:نتنياهو يطلق تصريح ناري ويتوعد بالقضاء على الحوثيين ويؤكد بانهم سيدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

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عاجل | نتنياهو: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق #اليمن
عاجل | نتنياهو: هاجمنا أهداف #الحوثيين ردا على هجماتهم المتكررة على أهداف مدنية بإسرائيل
عاجل | نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام #الأسد فإن الحوثيون تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني
عاجل | نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
عاجل | نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام #الأسد فإن #الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني
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