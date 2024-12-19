برعاية حصرية من «كاك بنك» الأكاديمية العربية تسلم جائزة البحث العلمي في دورتها الأولى لعام 2024 - أخبار كلمتك

برعاية حصرية من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» سلمت الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية صباح اليوم الخميس جائزة البحث العلمي في دورتها الأولى لعام 2024، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي، في احتفالية متميزة.

وجاءت الجائزة تحت شعار "البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية"، في خطوة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي المتميز في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الباحثين في هذه المجالات الحيوية.

وتسعى جائزة البحث العلمي إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال ربط الأوساط الأكاديمية بالقطاعين الخاص والعام، وتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الوزير الوصابي على أهمية هذه الجائزة في تحفيز البحث العلمي ودوره البارز في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، مشيدًا بدور كاك بنك في دعم وتعزيز هذا التوجه وبالشراكة مع الاكاديمية العربية للعلوم الأدارية والمالية والمصرفية

وخلال الحفل كرمت الاكاديمية العربية القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيدي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الاستاذ / حاشد الهمداني، بدرع تكريمي تسلمه بالنيابه عنه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفيه الاستاذ/ رفيق القباطي، والذي أكد بدوره أن رعاية كاك بنك للجائزة ليس مجرد التزام إجتماعي بالنسبة لكاك بنك بل هو إستثمار فى مستقبل أفضل لبلدنا.

واضاف القباطي أن هذه الرعاية تأتي من منطلق تعزيز الإبتكارات والمعرفة كونهما الأساس لتحقيق التنمية المستدامة ولهذا حرص كاك بنك على دعم الباحثين المبدعين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص في مجالات البحث العلمي ولرفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية الحفل تم الاعلان عن اسماء الباحثين الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، والتي جاءت على النحو التالي:

المركز الاول تحصل عليه عبدالله احمد حمود العولقي، عن بحثه بعنوان تحليل محددات ونواتج تبني البنوك للابتكارات التكنولوجيا المالية.

المركز الثاني تحصل عليه بالشراكة صلاح عبده محمد الحجري وغالب حمود سلطان الجعفري عن بحثهما بعنوان إستخدام التعلم الآلي بناءً على دردشة الذكاء الاصطناعي وتقنية Google bard لتحليل المشاعر باللغة العربية في تقييم رضا المستخدمين عن التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول

المركز الثالث تحصلت عليها ابتهال عوض احمد محفوظ عن بحثها بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحسين بيئة أعمال القطاع الخاص في اليمن