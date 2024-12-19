مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هبة مجدي تشارك في منتهى الصلاحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - هبة مجدي.. تصدر اسم الفنانة هبة مجدي، محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان انضمامها لأسرة مسلسل «منتهي الصلاحية»، الذي من المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2025.

هبة مجدي تشارك في مسلسل منتهي الصلاحية

تبدأ هبة مجدي تصوير أول مشاهدها في مسلسل منتهي الصلاحية أمام الفنان محمد فراج خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أعلنها بالاشتراك رسمية في العمل الذي يتم عرضه رمضان المقبل 2025.

أبطال مسلسل منتهى الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

هبة مجدي تشارك في مسلسل منتهي الصلاحية

يعد مسلسل منتهي الصلاحية هو أحدث عمل فني بدأت الفنانة هبة مجدي في تصويره، وهو من المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان 2025، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، وهنا شيحة، وسامي المغاوري، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن إخراج تامر نادي.

مسلسل المداح 5

تصور أيضا الفنانة هبة مجدي دورها في مسلسل المداح الجزء الخامس أمام الفنان حمادة هلال، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، ويعد الجزء الخامس هو الأخير كما أعلن منتج المسلسل، لتنتهي سلسلة المداح بعد 5 مواسم.

أخر أعمال هبة مجدي

ويذكر أن، أخر اعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح الجزء الرابع الذي تم عرضه رمضان السابق، والذي سوف تشترك في بطولته مرة أخري في الجزء الخامس المقرر عرضه رمضان المقبل 2025.