انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

الرئيس التركي: أثمن جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

وزارة الثقافة تشكر الرئيس السابق للمصنفات الفنية - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها باستيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا ولبنان وفلسطين، نص كلمة السيسي في جلسة مناقشة الكارثة الإنسانية بغزة وبيروت - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

حميد الشطري رئيسًا لجهاز المخابرات العراقي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هبة مجدي تشارك في منتهى الصلاحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هبة مجدي تشارك في منتهى الصلاحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هبة مجدي تشارك في منتهى الصلاحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - هبة مجدي.. تصدر اسم الفنانة هبة مجدي، محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان انضمامها لأسرة مسلسل «منتهي الصلاحية»، الذي من المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2025.

هبة مجدي تشارك في مسلسل منتهي الصلاحية

تبدأ هبة مجدي تصوير أول مشاهدها في مسلسل منتهي الصلاحية أمام الفنان محمد فراج خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أعلنها بالاشتراك رسمية في العمل الذي يتم عرضه رمضان المقبل 2025.

هبة مجدي

أبطال مسلسل منتهى الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

هبة مجدي

هبة مجدي تشارك في مسلسل منتهي الصلاحية

يعد مسلسل منتهي الصلاحية هو أحدث عمل فني بدأت الفنانة هبة مجدي في تصويره، وهو من المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان 2025، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، وهنا شيحة، وسامي المغاوري، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن إخراج تامر نادي.

هبة مجدي

مسلسل المداح 5

تصور أيضا الفنانة هبة مجدي دورها في مسلسل المداح الجزء الخامس أمام الفنان حمادة هلال، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، ويعد الجزء الخامس هو الأخير كما أعلن منتج المسلسل، لتنتهي سلسلة المداح بعد 5 مواسم.

هبة مجدي

أخر أعمال هبة مجدي

ويذكر أن، أخر اعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح الجزء الرابع الذي تم عرضه رمضان السابق، والذي سوف تشترك في بطولته مرة أخري في الجزء الخامس المقرر عرضه رمضان المقبل 2025.

هبة مجدي

اقرأ أيضاً
بعد تصدرها التريند.. آخر أعمال الفنانة هبة مجدي في 2024

بـ «الأبيض والأسود».. هبة مجدي تستعرض جمالها بفستان لافت

هبة مجدي تكشف عن القصة الحقيقية لمسلسل «عيشها بفرحة»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ملك إنجلترا يكرم المخرج كريستوفر نولان وزوجته بلقب sir وMrs (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق