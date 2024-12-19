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العامة للبترول تنجح في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقفه لسنوات - أخبار كلمتك

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العامة للبترول تنجح في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقفه لسنوات - أخبار كلمتك

العامة للبترول تنجح في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقفه لسنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - نجحت الشركة العامة للبترول تحقيق قصة نجاح في حقل GPY المكتشف عام 1981، وذلك فى إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ضمن المبادرة التى اطلقتها الوزارة فى هذا الشأن، والتى أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة، أن هذا الحقل توقف عن الإنتاج منذ أعوام، ليقود فريق العمل الحقل للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج في تاريخه بعد العودة إلى حفر آبار مائلة فيه لاستهداف خزانات جديدة في أنسب الأماكن بعد وضوح الصورة تحت الأرض.

وكانت خطة العمل مبنية على قيام الشركة بمسح سيزمي جديد على كامل مساحة مناطق الشركة في الصحراء الغربية بجودة عالية بجانب استخدام بعض التسجيلات الحديثة والتكامل بينهما للوصول إلى الإنتاج من طبقات جديدة في هذا الحقل وبجودة عالية، لينتج الحقل في غضون 3 سنوات ما يقارب 1.5 مليون برميل مكافئ، وهو أكثر ما أنتجه الحقل في أربعين عامًا حتى توقفه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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