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وزيرة البيئة تؤكد أهمية الحوار المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

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وزيرة البيئة تؤكد أهمية الحوار المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تؤكد أهمية الحوار المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تعزيز الحوار المجتمعي كأداة أساسية لبناء شراكات فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة قنا وحضورها حوارًا مجتمعيًّا بجامعة جنوب الوادي، حيث استعرضت جهود الوزارة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، ودعم الاستثمار البيئي والمناخي.

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أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الحوار

 وشددت  وزيرة البيئة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف البيئية، مشيرة إلى أن نجاح أي مشروع بيئي يعتمد على تكاتف الجهود.

وأشارت فؤاد إلى أن الاستثمار في المشاريع البيئية يعد استثمارًا في المستقبل، وأن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستدام.

كما ناقشت وزيرة البيئة التحديات التي تواجه مصر في مجال البيئة، مثل التلوث وتغير المناخ، وطرحت الحلول المقترحة لمواجهتها.

كما أكدت على الدور الهام للمرأة في الحفاظ على البيئة، ودعت إلى تمكينها اقتصاديًا من خلال المشروعات الخضراء.

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جهود وزارة البيئة في محافظة قنا

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في المحافظة، من خلال دعم البنية التحتية وتدريب الكوادر، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الانبعاثات الكربونية. 

وأكدت على أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

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أهمية الحوار المجتمعي

وأكدت وزيرة البيئة أن الحوار المجتمعي يمثل منصة هامة للاستماع إلى آراء المواطنين ومناقشة القضايا البيئية، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية، مشيدة بجهود محافظة قنا في مجال حماية البيئة، ودعت إلى تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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