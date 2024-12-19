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تعرف على أداء البورصات الخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة - أخبار كلمتك

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تعرف على أداء البورصات الخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الأسواق الخليجية في جلسة الخميس، بعد أن أقر الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وتبعها العديد من البنوك المركزية في الخليج، والتي خفضت أسعار الفائدة اقتفاء لخفض الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة.

خفض الفائدة ومعدلات التضخم

وصرح رئيس الفيدرالي، عقب هذا الخفض عن الحذر في خفض الفائدة ومعدلات التضخم بالتزامن مع الرسوم الحمائية التي سيفرضها دونالد ترامب لحماية الاقتصاد الأمريكي من الإغراق العالمي.

مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 0.47% وهي تقدر ب 56 نقطة ليصل الي 11905 نقطة بقيم تداول تصل الي 6.5 مليار ريال.

مؤشر الكويت

كما انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.64% وهي تقدر ب 42 نقطة ليصل الي 6474 نقطة بقيم تداول تصل الي 35 مليون دينار بنهابه التداولات.

مؤشر الأسواق في الإمارات

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.20% وهي تقدر ب 11نقطة ليصل الي 5025 نقطة، كما تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض بنسبه 0.33% وهي تقدر ب 31 نقطة ليصل الي 9263 نقطة، بقيم تداول اجماليه تقارب 3 مليار درهم.

ومالت الاسواق الخليجيه للانخفاض علي اثر انخفاض مؤشرات الاسواق الامريكيه، حيث انها لم تستجب لمعدلات خفض اسعار الفائدة، تحسبا لمزيد من خطط إضعاف الدولار وهي من أهم خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدعم الصناعات والصادرات الأمريكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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