الحُكم على شقيق بوجبا بالسجن 3 سنوات في ابتزاز نجم فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، منها 2 مع وقف التنفيذ، على ماتياس بوجبا في قضية ابتزاز شقيقه اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وسينفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد عبر وضع سوار إلكتروني.

كما تم تغريم ماتياس مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022، حيث طالب بمبلغ 13 مليون يورو من شقيقه، بالإضافة إلى ممارسته ضغوطا كبيرة على اللاعب، وعائلته، وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.

بوجبا على رادار مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود اتجاه داخل نادي مانشستر سيتي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد تواصل مسئولو مانشستر سيتي، مع المقربين من بوجبا، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن السيتي يريد ضم بوجبا، لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع مانشستر سيتي، بسبب أوقاته السيئة مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، تشير وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن بوجبا سيرحل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو يعود لفرنسا عن طريق مارسيليا.

وأصبح بوجبا، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي، على خلفية أزمة المنشطات التي ضربته وإيقافه لفترة عن الملاعب.

وسيكون اللاعب الفرنسي متاحا للتدريب بداية من يناير القادم، على أن يكون متاحا للعب بعد نهاية إيقافه في مارس 2025.

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