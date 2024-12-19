تشكيل حرس الحدود لمباراة المصري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، على استاد السويس الجديد، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل حرس الحدود ضد المصري

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفع: إبراهيم عبد الحكيم، كواسي إيسو، تريزور، حازم العسكري.

خط الوسط: محمد مجلي، محمد الدغيمي، إيزي ايميكا.

خط الهجوم: محمود ممدوح، فوزي الحناوي، عبد الرحمن جودة.

مقاعد البدلاء تضم: محمود الزنفلي، إسلام أبو سليمة، محمد مصطفي، محمد أشرف روقا، عبد الله عبيد، عمر سافيولا، ويليامز، محمود أبو جودة، داميلولا إيمانويل.

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي ، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

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