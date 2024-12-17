الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:26 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء. بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات بالقُرب من منطقة «السيدة زينب» في العاصمة «دمشق».
وقالت وسائل الإعلام السورية: إن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل التحليق في سماء دمشق.
وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربة بريف حمص الشمالي وسط البلاد.
وأكدت أن الضربة استهدفت أحد المواقع العسكرية السورية بريف حمص.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مدينة اللاذقية على الساحل السوري غرب البلاد.
وأوضحت الوكالة أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق السواحل السورية واستهدفت محيط مدينة اللاذقية.
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