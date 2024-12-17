أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - حديد الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - حديد الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية - أخبار كلمتك

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6 - أخبار كلمتك

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6 - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك - أخبار كلمتك

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك - أخبار كلمتك

الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:26 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء. بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات بالقُرب من منطقة «السيدة زينب» في العاصمة «دمشق».

وقالت وسائل الإعلام السورية: إن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل التحليق في سماء دمشق.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربة بريف حمص الشمالي وسط البلاد.

وأكدت أن الضربة استهدفت أحد المواقع العسكرية السورية بريف حمص.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مدينة اللاذقية على الساحل السوري غرب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق السواحل السورية واستهدفت محيط مدينة اللاذقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق