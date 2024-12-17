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الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:06 صباحاً - نحخ فريق إنتر ميلان في الفوز علي مضيفه لاتسيو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، علي ملعب الأوليمبيكو، في ختام الجولة السادسة عشر من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل سداسية الإنتر كل من هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وفيديريكو ديماركو بالدقيقة 45، ونيكولو باريلا في الدقيقة 51، ودينزل دومفريس في الدقيقة 53، وكارلوس أوجوستو بالدقيقة 77، وماركوس تورام في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان الي 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن المتصدر أتالانتا، ويمتلك إنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا، في المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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