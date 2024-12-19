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وزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مليار دولار - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:42 مساءً -  التقى  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع بيتر هونج، رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج والوفد المرافق له، لمتابعة مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تقدر بمليار دولار.


وقال الوزير إن اللقاء استهدف متابعة عدد من ملفات التعاون المشترك مع شركة "فوربس" العالمية، وعلى رأسها المشاورات الخاصة بإنشاء بُرج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا للمناقشات التي تجري مع الشركة العالمية في هذا الشأن.

 

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 ورحب «الخطيب» باعتزام مؤسسة "فوربس" العالمية عقد مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية؛ الذي من المُقرر أن يضم مجموعة من أبرز المُستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الوزير جهود الحكومة للانتهاء من قانون مناطق المال والأعمال من أجل تحفيز وجذب المؤسسات المالية العالمية للعمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يُمكّن بُرج "فوربس" المُقرر إنشاؤه من جذب هذه المؤسسات العالمية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

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ومن جانبه أشاد بيتر هونج، رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج بما شهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى تطلع مؤسسة "فوربس" للتعاون مع الحكومة المصرية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأعرب هونج عن تطلعه أن يمنح قانون مناطق المال والأعمال الجاري مناقشته دفعة للمستثمرين للعمل بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.


حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "فوربس إنترناشيونال تاور،  وجيانبيرو كوبولا، مدير الشؤون القانونية لشركة "فوربس"، ودُنيا زغلول، مُدير عام شركة "فوربس إنترناشيونال تاور"، وأحمد قاسم الرئيس التنفيذي للاستثمار وسامي المرسى الرئيس التنفيذي للمالية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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