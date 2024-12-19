الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أن العالم يشهد العديد من النزاعات خاصة منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف «يجب دعم الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى في مجتمعاتنا، كما يجب التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات».

وقال الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في هذه المنظمة من أجل تطويرها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.