الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. كشفت وزارة الإسكان عن آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، ولذلك يزداد معدل البحث عن أسعار وأماكن الوحدات السكنية بـ مشروع الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من المقرر أن يكون آخر موعد لـ التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وسداد مقدم جدية الحجز، يوم 31 ديسمبر 2024، وذلك بعد مد فترة شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تتراوح ما بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن الجديدة: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه في المدن الجديدة: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة».

كما يتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المحافظات.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المدن الجديدة والمحافظات، وتوجد الأماكن كالآتي:

- مدينة أخميم الجديدة

- مدينة أسوان الجديدة

- مدينة أكتوبر الجديدة

- مدينة السادات

- مدينة العاشر من رمضان

- مدينة المنيا الجديدة

- مدينة برج العرب الجديدة

- مدينة سوهاج الجديدة

- مدينة طيبة الجديدة

- مدينة غرب قنا

- مدينة قناة الجديدة

- محافظة أسوان

- محافظة أسيوط

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة الأقصر

- محافظة البحيرة

- محافظة الجيزة

- محافظة الشرقية

- محافظة الفيوم

- محافظة المنوفية

- محافظة المنيا

- محافظة بني سويف

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة سوهاج

- محافظة شمال سيناء

- محافظة قنا

- محافظة مطروح