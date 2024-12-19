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«الزراعة» تطلق 25 سيارة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية لمحافظة أسيوط - أخبار كلمتك

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«الزراعة» تطلق 25 سيارة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية لمحافظة أسيوط - أخبار كلمتك

«الزراعة» تطلق 25 سيارة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية لمحافظة أسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة تشمل 25 سيارة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة إلى محافظة أسيوط، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار التنسيق مع هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وأضاف أن السيارات محملة بمنتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة وهي: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، حيث شملت تلك المنتجات: بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظ أسيوط قد تفقد اصطفاف السيارات، وتوجه بالشكر إلى وزير الزراعة على الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه وزارة الزراعة، وقطاعاتها المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في المحافظة، ورفع العبء عن كاهل مواطنيها.

وأوضح أن جميع السلع والمنتجات التي تم ضخها بالسيارات يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25 في المائة عن مثيلاتها بالأسواق.. لافتا إلى أنه تم، بالتنسيق مع المحافظة، توزيع السيارات والمنافذ المتنقلة على الميادين المهمة بالمحافظة، وأماكن تمركز المواطنين، حيث لاقت القافلة إقبالا جماهيريا من أبناء المحافظة، نظرا لجودة المنتجات وأسعارها.

في سياق متصل، أوضح الفولي أنه من المقرر، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، إرسال قافلة الأربعاء المقبل إلى الديوان الباباوي بالكتدرائية المرقسية بالعباسية، تزامنا مع أعياد الأقباط، وسيتم ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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