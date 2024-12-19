أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية في الدول الثماني النامية.

وأعلن الرئيس السيسي في كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات، مشيرا إلى تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي للدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

اقرأ أيضاً
الرئيس التركي يصل القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني

الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية

رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة «منظمة الدول الثماني النامية»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم.. مصر تستضيف أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق