السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية في الدول الثماني النامية.

وأعلن الرئيس السيسي في كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات، مشيرا إلى تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي للدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.