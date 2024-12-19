أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية للفنون والإدارة الثقافية بـ"تربية فنية حلوان" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية للفنون والإدارة الثقافية بـ"تربية فنية حلوان" - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية للفنون والإدارة الثقافية بـ"تربية فنية حلوان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً -  أعلن قسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية بعنوان "الفنون والإدارة الثقافية" للعام الأكاديمي الجديد، وذلك في إطار استراتيجية جامعة حلوان المتميزة لتطوير البرامج الأكاديمية المؤهلة لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

 

فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية الفنون والإدارة الثقافية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

 يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية  الدكتورة أمل مصطفى رئيس قسم النقد والتذوق الفني، لتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال إدارة الفنون التشكيلية بكفاءات علمية وثقافية متميزة.

 

كلية التربية الفنية جامعة حلوان

 تهدف الدبلومة المهنية إلى إعداد متخصصين قادرين على العمل داخل المتاحف والمعارض الفنية والمؤسسات الثقافية، مع التركيز على إثراء الحركة الثقافية وتعزيز الهوية المصرية من خلال الممارسات الفنية المتقدمة.

سيحصل الملتحقون بالدبلومة على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تؤهلهم للعمل في مجالات متنوعة تجمع بين النقد الفني والإدارة الثقافية بمستوى احترافي عالٍ.

يركز البرنامج على تنمية مهارات التحليل النقدي وتعميق القدرات المعرفية في قراءة وتقييم الأعمال الفنية، مع التركيز على فهم وتوثيق وتقييم الإبداعات الفنية في مختلف المجالات.

 يمنح البرنامج الدارسين القدرة على مناقشة المفاهيم الفكرية والثقافية وربطها بالقضايا المجتمعية، مما يساهم في خلق جيل جديد من المتخصصين القادرين على فهم وتفسير الحراك الفني المعاصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ضبط 27 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق