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الحوثيين يكشفون نتائج الضربات العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يكشفون نتائج الضربات العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يكشفون نتائج الضربات العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:09 مساءً - كلمتك/

قال نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، نصرالدين عامر، إن تسعة أشخاص قتلوا في غارات إسرائيلية، فجر الخميس، على اليمن.

وقال عامر إن 7 قتلوا في غارات إسرائيلية على ميناء الصليف، وقتل اثنان وأصيب آخر في غارات على منشأة رأس عيسى النفطية، وأصيب اثنان آخران في غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة.

ونشر عامر مقطع فيديو وصورة للأضرار التي خلفها الهجوم الصاروخي على إسرائيل على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، في وقت سابق، لكنه لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم، وفي منشور آخر على منصة إكس، قال عامر إن "استهداف منشأة مدنية هنا أو هناك لن يكون له بالتأكيد أي تأثير على القدرات الهجومية لليمن"، كما جدد تأكيد دعم الحوثيين للفلسطينيين في غزة، قائلاً: "لن نترك غزة مهما كانت التحديات والمخاطر".

ولفت عامر إلى أن المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، سيدلي بـ"بيان مهم" خلال الساعات المقبلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه "ضرب أهدافا عسكرية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي على الساحل الغربي وفي داخل اليمن"، بعد ساعات فقط من شن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران هجومها الأخير على إسرائيل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت محطتي كهرباء حزاز وذهبان بالقرب من العاصمة، وميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية، حيث تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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