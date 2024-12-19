شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل: جماعة الحو ثي تصدر بيان ناري بشأن استهداف إسرائيل لصنعاء وتتوعد بهذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل: جماعة الحو ثي تصدر بيان ناري بشأن استهداف إسرائيل لصنعاء وتتوعد بهذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل: جماعة الحو ثي تصدر بيان ناري بشأن استهداف إسرائيل لصنعاء وتتوعد بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

بيانٌ صادرٌ عنِ جماعة الحوثي:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا 

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخينِ بالستيينِ فرط صوتيينِ نوع فلسطين2.

و قد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

ونفذتِ العمليةُ تزامناً مع العدوانِ الإسرائيليِّ على منشآتٍ مدنيةٍ في العاصمةِ صنعاءَ ومحافظةِ الحديدة، منها محطاتُ الكهرباءِ وجاءَ ردُّنا في إطارِ الردِّ الطبيعيِّ والمشروع.

إنَّ العدوانَ الإسرائيليَّ لن يثنيَ اليمنَ واليمنيينَ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ في الردِّ على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الردُّ على هذا العدوانِ الغاشمِ وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الكشف عن حقيقة احتراق حاملة طائرات امريكية بقصف حوثي الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق