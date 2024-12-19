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تسليم مستشفى ذوبات الريفي لمديرها الجديد وانهاء الخلافات - أخبار كلمتك

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تسليم مستشفى ذوبات الريفي لمديرها الجديد وانهاء الخلافات - أخبار كلمتك

تسليم مستشفى ذوبات الريفي لمديرها الجديد وانهاء الخلافات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - كلمتك/ خاص

نزلت مؤخرا لجنة مكتب الصحه بمحافظة تعز ، وتم تسليم مستشفى ذوباب الريفى للدكتورة / لبنى الأكحلي بصفتها مديرا للمستشفى ..

كما تم تعيين الدكتور /  مؤمن سالم نائبا لها ، بقرارات نهائية وبموجب أتفاق وتوافق انهى الخلافات القائمة وأعاد المياه الى مجاريها ..

من/ أحمد حمدي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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