رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن آخر مستجدات التيار عقب قصف محطتي كهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن آخر مستجدات التيار عقب قصف محطتي كهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات التيار عقب قصف محطتي كهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء آخر مستجدات إعادة التيار عقب قصف اسرائيل لمحطتي كهرباء في صنعاء والحديدة 

وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مشعل الريفي: العدوان الإسرائيلي استهدف محطات التوزيع الكهربائي وخزانات الوقود في العاصمة.

و اختتم أن العمل جارٍ على إعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شاهد .. كيف بدت صنعاء عقب الهجوم الإسرائيلي(صورة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق