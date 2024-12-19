بشرى سارة .. قرب انتهاء الازدحام في مصلحة الأحوال المدنية بتعز - أخبار كلمتك

زف مصدر محلي بشرى سارة بقرب انتهاء الازدحام في مصلحة الأحوال المدينة لإستخراج البطاقة الذكية في تعز .

قال المصدر : نبشركم انه قريباً جداً جداً سيتم فتح فرع مصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر راقي جداً ،كبائن متعددة لإستيعاب كل المواطنين الوافدين لإستخراج البطاقة الذكية وايضاً ستكون كل المعاملات للوثائق الحيوية اكترونياً إبتدأً من شهادة الميلاد ومروراً بالعائلية وقيد الزواج حتى شهادة الوفاه كلها الكترونيا

واضاف المصدر : وكذلك قسم خاص بالنساء منفصل عن الرجال وكذلك هناك صالة إنتظار فخمه ومكيفات مركزية ولوحات إرشادية من اين تبدأ معاملاتك واين تنتهي وكله بنظام الكتروني يعني الخلاصة مواصفات دولية إن شاء الله وهذه المواصفات ستكون لأول فرع في الجمهورية اليمنية فقط اللمسات الأخيرة والإنتهاء من تركيب كاميرات التصوير وربط النظام والترتيب وسيعلن عن يوم الإفتتاح قريباً بإذن الله.