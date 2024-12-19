"أمهات مصر" تستعرض أفضل الطرق استعدادا لامتحانات منتصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - "الطريقة المثلى للاستعداد لامتحانات نصف العام، هل أن نذاكر الدروس كلها من الأول ولا نراجع مراجعة بسيطة ونحل امتحانات؟، خلونا نفيد بعض".. بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء الأمور من الأمهات.

"أمهات مصر" تستعرض أفضل الطرق للاستعداد لـ امتحانات منتصف العام

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن أغلب الأسر المصرية أعلنت حالة الاستعداد القصوى لـامتحانات منتصف العام الدراسي، بمختلف المراحل التعليمية والعمل علي تهيئة المناخ المناسب داخل المنزل لدعم الأبناء، وتخصيص مكان مريح لمساعدتهم على التحصيل وضمان اجتيازهم الاختبارات بثقة ونجاح.

"أمهات مصر" تستعرض تجارب أولياء الأمور في الاستعداد لامتحانات نصف العام

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الطريقة المثلى للاستعداد لامتحانات منتصف العام، تعتمد على مستوى استيعاب الطالب، فإذا كان الطالب متمكنًا من الدروس، فإن المراجعة وحل الامتحانات تعد خطوة كافية، أما إذا كانت هناك فجوات دراسية ونقاط ضعف، فمن الأفضل إعادة دراسة الدروس من البداية.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "طبعا احنا لسة مخلصناش المنهج، فالأفضل نراجع القديم كل يوم جزء مع الجديد عشان متنساش القديم وقبل الامتحان بأسبوع نمسك الجدول عكسي آخر مادة هانختم بها الامتحان، نبدأ بيها من أولها لآخرها، يوم وحدها لحد ما نوصل للمادة اللي هنبدأ بيها ورضا على كدة".



وأضافت ولي أمر: "أنا شخصيًا مع بنتى بنذاكر كل درس من أوله لحد مانخلص المنهج، بس بنبدأ بالدروس الأخيرة عشان طبعا ملحقناش نذاكرها، وبعد كدة نبدأ نحل مراجعات وامتحانات، متعودة على كدة مع بنتى الكبيرة اللى فى الجامعة ودلوقتى مع بنتى الصغيرة أولى إعدادى".



مراجعة الدروس من ملخصات الكتب الخارجية

واستكملت ولي أمر أخرى: “نراجع الدروس من الملخصات اللى مع الكتب الخارجية.. زى مثلا المفكرة فى كتاب الامتحان ونحل امتحانات، والسؤال اللى منعرفوش نرجع للكتاب نعرف الإجابة، ونذاكرها وبعدين نجاوبه”.

وعلقت ولي أمر أخرى: "نحل امتحانات وأي قصور فى أي جزئية أثناء الحل ممكن نراجعها سريعا ونكمل باقي حل الامتحانات".



وتابعت ولي أمر أخرى: "أكيد لازم تتم المراجعة من الأول وبعدين نحل.. عشان كده الطريقة الأفضل في المذاكرة في البداية اللي تسهل وتسرع المراجعة وقت الامتحان هي: إما عن طريق استخدام قلم الهايلالتير لتحديد الأجزاء المهمة واللي فيها المعلومة المطلوبة من الدرس، أو كتابة ملاحظات عن الأجزاء المهمة في حالة الطالب اللي بيفضل المذاكرة بالكتابة، ده هيسرع عملية المراجعة لأن الطالب بالفعل عمل "فلترة" للأجزاء المهمة ومش هيشغل نفسه بالإضافات وهايبقى عنده وقت أكتر للحل، كمان فيه طلاب بيفضلوا يحلوا على الجزئيات في البداية وبعد كدة يحلوا الشامل، وده أسلوب كويس في الأجزاء اللي بتحتاج حل أكثر من غيرها أو فيها حالات خاصة وتريكات أكثر من غيرها والامتحان الشامل ممكن ميكنش كفاية للتدريب عليها. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.. إحنا لسة ثانوية عامة بس حبيت أشارك تجربتي مع ابني".

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