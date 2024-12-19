الرياضة - 01:38 - بعد 10 أيام.. أبرز حفلات كريسماس 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:38 مساءً - حفلات الكريسماس.. يعتبر الكريسماس من المناسبات العالمية التي يحتفل بها ملايين الأشخاص حول العالم، وتعدُّ احتفالات رأس السنة 2025 في مصر حدثًا استثنائيًّا يستقطب السياح ومع اقتراب الكريسماس بحث الكثير عن أبرز حفلات الكريسماس 2024 في مصر.

وفي هذا السياق، تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أبرز حفلات الكريسماس، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد رأس السنة 2024

اما بالنسبة لموعد رأس السنة من المتوقع أن تبدأ ليلة رأس السنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، واليوم الأول من العام الجديد هو يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

قائمة حفلات رأس السنة 2025 في مصر

يستعد العديد من النجوم بمختلف أشكالها لـ إقامة حفلات فنية لإحياء حفلات رأس السنة 2025، إليك أبرز هذه الحفلات:

حفل تامر عاشور في رأس السنة 2025

يستعد الفنان تامر عاشور لإقامة حفل غنائي ضخم في مدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر، في فندق راديسون بلو الإسكندرية، وقد تم طرح تذاكر الحفل بأربع فئات متنوعة.

وروج الفنان تامر عاشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حفلته في رأس السنة وقال: «حبايبنا ف الاسكندرية ميعادنا يوم 28 في راديسون بلو الإسكندرية نحتفل مع بعض بـ السنه الجديدة

حفل وائل جسار في رأس السنة 2025

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار عن تحضيره لحفل غنائي كبير بمناسبة رأس السنة، الذي سيُقام في 31 ديسمبر في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وشارك وائل جسار بوستر الحفل عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «بداية رائعة للعام الجديد مع ملك الإحساس وائل جسار في حفل رأس السنة بفندق Mövenpick بمدينة 6 أكتوبر».

حفل رامي صبري في رأس السنة 2025

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفله المنتظر ضمن حفلات رأس السنة 2025في يوم 31 ديسمبر 2024 في فندق كونكورد السلام، ويتم الحجز من خلال الأرقام التي خصصها الفندق لذلك.

ورج الفنان رامي صبري لحفلته في رأس السنة من خلال بوستر نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق: مستنيكم في حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام القاهرة