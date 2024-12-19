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تعليق ناري من بن سلمان على استهداف إسرائيل لمنشآت حيوية في صنعاء - أخبار كلمتك

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تعليق ناري من بن سلمان على استهداف إسرائيل لمنشآت حيوية في صنعاء - أخبار كلمتك

تعليق ناري من بن سلمان على استهداف إسرائيل لمنشآت حيوية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:49 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي خالد سلمان : ‏اليوم الخميس فجراً 12 غارة إسرائيلية على بُنى تحتية في كل من صنعاء والحديدة، أخرجت محطات كهرباء وموانئ عن الخدمة،  الحوثي دمر جدار مدرسة فقط في تل أبيب ، ودفع ثمناً ليس من رؤوس قيادية بل من بنية اليمنيين التحتية الهشة. 
صواريخ الجماعة أشبه بإعلانات النيون بطابعها السياسي ، هي لا تنصر غزة ولا تدافع عن المقدس ، هي تقصف وتحصِّل أثمان قصفها على هيئة فواتير داخلية ، تعزز من قبضتها وتعطي كرت مرور نحو المزيد من القمع، والتشبث بالحكم ومزاوجة هبة المذهب لحكمنا قسراً  ،  بريادة مزعومة للجماعة في معركة تحرير الأقصى. 

واضاف : الحوثي يقتلنا نحن فقط ببنادقه وبشظايا الصواريخ الأمريكية البريطانية الإسرائيلية، يدمر منشآتنا يستدعي الإسرائيلي وهو يدرك إن لاشيء يردع هذا الكيان،  وإن مغامرت الحوثي تبيع الأرض والمنشآت مقابل ضخ حزمة تأييد داخلي ، ومنح فرصة ليطل علينا المخبول عبد الملك بخطاب قرف جديد ، فلا هو بصواريخه مد يد العون لغزة، ولا أوقف تحويل اليمن إلى غزة أُخرى. 

واشار إلى أن الأساطيل الإمريكية تتدفق نحو المياه الإقليمية اليمنية ، قائد الأسطول الخامس يعيد التأكيد بأن بلاده “لن تتنازل عن باب المندب للحوثي” ،  وهي لهجة لا تحمل سوى معنى واحد :إخراج هذا الممر الدولي الهام من تحت هيمنة صواريخ إيران الحوثية ، وإنّ هذا الوعيد المدروس سيذهب لترجمته على الأرض بتحرير الحديدة ، وخلق بيئة مساعدة لخصوم الحوثي ، تدفع نحو إستعادة المناطق المختطفة.  
الحوثي لن يأمن جانبه بمقاربات سياسية ، ولا بمفاوضات وتسويات وصفقات الحلول الوسط ، الطريق المنتج سلاماً دائماً لليمن والجوار والمصالح الدولية ، هو القضاء على آخر أدوات إيران وقطع ذراعها في اليمن. 

وتابع: مايقوم به الحوثي من فرقعات مدانة لجهة الفواتير التي ندفعها من سلامنا وبنيتنا المتهالكة دون تصد حوثي يُذكر  ، وهو بذات القدر الذي ندين فيه ردود فعل الكيان التي لا تستهدف الحوثي قيادات ومخازن سلاح ، بل البنية المدنية ومضاعفة معاناة اليمنيين. 
سيظل الحوثي مصدر خطر جمعي ، لا يعنيه اليمن يقايض قصف إستعراضي  بخطاب أرعن يرسله لحواضنه ، ويعيد تصدير هلوساته ومشاعر تضخم القوة الكذوبة لديه ، إلى أنصاره كطرف إقليمي ، في ما هو يتلقى الصفعات المسلحة دون أن يملك دفاعاً جوياً لمواجهة أسراب الطائرات الإسرائيلية، مايكشف حجم غباء ومغامرات وطيش هذه الجماعة وعدم مسؤوليتها. 

واختتم: مرة أُخرى إطاحة الحوثي لا إدماجه في مسار التسوية ، مظلة تحمي الجميع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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