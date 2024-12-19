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اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:38 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. يغلق قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجالي.

تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

شدد قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بضرورة التسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الشريف، عن طريق الضغط هـــنــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أولًا: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

ثانيًا: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

ثالثًا: تسجيل البيانات المطلوبة.

رابعًا: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

خامسًا: رفع الصورة الشخصية للطالب.

سادسًا: الضغط على تسجيل.

سابعًا: طباعة الاستمارة، سواء الابتدائية أوالإعدادية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صورة الاستمارة الإلكترونية.

- صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- صورة من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

- وكافة هذه المستندات يتم وضعها داخل دوسيه بلاستيك.

إتاحة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

والجدير بالذكر، أنه تم فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الجاري، بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري.

أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه عقب الانتهاء من استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يتم العمل لإعلان أرقام جلوس طلاب الشهادتين، لدخول وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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