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هاني مسهور عن خارطة السلام في اليمن : فكرة فاشلة وانتهت - أخبار كلمتك

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هاني مسهور عن خارطة السلام في اليمن : فكرة فاشلة وانتهت - أخبار كلمتك

هاني مسهور عن خارطة السلام في اليمن : فكرة فاشلة وانتهت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:49 مساءً - كلمتك/ خاص

قال المحلل السياسي هاني مسهور أن خارطه السلام في اليمن كانت فكرة و انتهت .

واضاف مسهور: ‏لا يوجد شيء أسمه "خارطة للسلام في اليمن"، كانت فكرة فاشلة وأنتهت.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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