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تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

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تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية من بينهم منتخب مصر لشهر ديسمبر، وهو التصنيف الأخير في عام 2024.

 

منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

 واحتل منخب الفراعنة المركز الـ33 في تصنيف الفيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذي احتله في آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضي.

وتعادل منتخب مصر في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا ليحتل  المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا.

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

 

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025، والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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