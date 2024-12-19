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ريال مدريد يجهز عرضا رسميا لضم نجم ليفربول - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يجهز عرضا رسميا لضم نجم ليفربول - أخبار كلمتك

ريال مدريد يجهز عرضا رسميا لضم نجم ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً -  يسعى ريال مدريد، لإبرام صفقة من صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، لتدعيم الخط الدفاعي.

 

العرض الأول من ريال مدريد 

 وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، فإن ريال مدريد يجهز عرضا رسميا لتقديمه خلال الأسابيع المقبلة، للظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول.

من جهتها، تسعى إدارة ليفربول جاهدة لتجنب خسارة الظهير الأيمن مجانا، مما دفعها لتكثيف جهودها لضمان توقيعه على عقد جديد في أسرع وقت ممكن.

وكانت هناك فجوة كبيرة بين ليفربول وألكسندر أرنولد في المفاوضات بشأن العقد الجديد.

 

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قدم عرضا جديدا للاعب، يتضمن راتبا سنويا يبلغ حوالي 20 مليون يورو، وهو أكثر بكثير مما يتقاضاه حاليا.

الراتب الجديد المقترح يعد أعلى مما يتقاضاه لاعبو ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام حاليا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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