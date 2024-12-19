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هبة مجدي تبدأ تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية" في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

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هبة مجدي تبدأ تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية" في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

هبة مجدي تبدأ تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية" في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - تبدأ الفنانة هبة مجدي تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “منتهي الصلاحية” مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعاقدها بشكل رسمي للمشاركة في بطولة العمل.

أبطال مسلسل منتهى الصلاحية

مسلسل “منتهي الصلاحية” من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

مسلسل المداح

على صعيد آخر انتهت الفنانة هبة مجدي من تصوير نحو 30% من مشاهدها في مسلسل المداح الذى تشارك في الجزء الخامس منه مع الفنان حمادة هلال.

وشاركت الفنانة هبة مجدي في جميع أجزاء مسلسل المداح الأربعة، وكانت واحدة من أبرز عوامل نجاحه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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