مشاهير العرب - بعد ساعات من طرحها.. أغنية «ياريت أهلنا ما ربونا» تحقق 50 ألف مشاهدة على يوتيوب |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - حققت أغنية «ياريت أهلنا ما ربونا» للفنان حمادة هلال، والتي تم طرحها خلال الساعات الماضية، عبر قنانه الرسمية على موقع يوتيوب.

وبلغت نسب مشاهدة أغنية يا ريت أهلنا ما ربونا، حوالي 50 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية يا ريت أهلنا ما ربونا، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، أما مكس الصوت وماستر فكان لهاني محروس.

آخر أعمال حمادة هلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية «حصل»:

«دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

حصل

وفي خيري مغرقك

حصل

لما تقع بلحقك

حصل

أنا كنت العكاز

كنت هجيلك في الإنجاز

وأديك سبتني باستفزاز

طب عرفني يرضي مين

أعقل بقى واتلم

هارشك وبقيت حافظك صم

كل يومين تطلع لي بفيلم شكلك بتحب التمثيل

مش كنت مروقك

حصل

ساندك ومفوقك

حصل

والحلو مدوقك

حصل

ساقيني المر ليه

أنا كنت مفخمك

حصل

تقدير وبقدرك

حصل

ده مفيش غيري عبرك

حصل

اعملك تاني إيه

هدنة من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة

أتعالج من داء الأنا بعديها ابقى تعالى كلمني

لسه بتعمل جدع وأنت معايا في وقت الدلع

بس شايفني في غم ووجع وعامل إنك مخاصمني

مش كنت بكلمك

حصل

تغلط وبعلمك

حصل

خد بس هفهمك

حصل

أنت طلعت لمين

أنا كنت مفرفشك

حصل

في العز معيشك

حصل

ظابط ومريشك

حصل

وأنت متسواش مليم».