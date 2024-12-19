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الرياضة - 12:31 - حالة الطقس اليوم.. تقلبات جوية وسيول على تلك المناطق والأرصاد تحذر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - حالة الطقس اليوم.. تقلبات جوية وسيول على تلك المناطق والأرصاد تحذر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - حالة الطقس اليوم.. تقلبات جوية وسيول على تلك المناطق والأرصاد تحذر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن السائدة على كافة المحافظات، محذرة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

حالة الطقس الآن

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية لتكاثر السحب الرعدية على السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح

الطقس الآن

وتوقعت الهيئة أيضًا سقوط أمطار، وقد تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ».

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة سقوط أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من «المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية»

سقوط أمطار

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الطقس اليوم

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، بداية من اليوم الخميس 19 ديسمبر وتنتهى غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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