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الرياضة - 11:11 - «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:11 - «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة، وما إذا كانت البلاد ستشهد تقلبات جوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، مقدما برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأيام الماضية شهدت وجود شبورة مائية كثيفة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت «غانم» أن الشبورة بدأت في الظهور من الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، كما أن الرؤية انخفضت لأقل من 1000 متر، وتم إغلاق بعض الطرق.

وأضافت: الشبورة المائية الظاهرة الجوية السائدة خلال الفترة المقبلة، وقد تكون كثيفة يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة يشهد فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح.

وحذرت الدكتورة منار غانم من وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مما يؤدي إلى تساقط الأمطار بشدة على شمال البلاد ووجود نشاط للرياح وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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