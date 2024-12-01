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شوبير أفضل لاعب في مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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شوبير أفضل لاعب في مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

شوبير أفضل لاعب في مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - حصد مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والبنك الأهلي ، والتي أقيمت اليوم الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز.  

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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مباراة الأهلي والبنك في الدوري 

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الأهلي  والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفور استبدال احمد ياسر ريان من المباراة ونزول زميله جريندو في الدقيقة 40، نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

كشف مراسل اون تايم سبورتس عن تفاصيل إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام الأهلي والذي يقام بينهم الآن علي ملعب ستاد السلام في بطولة الدوري. 

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جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد أزماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات إستاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي في المدرجات:"
كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 
إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك
الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 
صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع.

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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تشكيل البنك الأهلي أمام الأهلي 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 

أحمد صبحى، سيرجى أكا، هشام صلاح، داو سيريل، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار، جريندو.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتان، بينما يتقدم البنك الأهلي الي السادس عشر في الترتيب برصيد نقطتين،حيث تعادل مباراتين  وخسر في مواجهتان. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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