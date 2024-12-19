جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً - أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة الإنشاد الديني التي نظمها النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، لطلاب كليات الجامعة، لإكتشاف مواهب الطلاب في الإنشاد الديني والاشتراك في المسابقات وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أسماء الطلاب الفائزين

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الطلاب الفائزين:



حصل على المركز الأول الطالب أحمد عادل حنفي، كلية الخدمة الاجتماعية، والمركز الثاني عبد الرحمن محمود سلامة، كلية التمريض، والمركز الثالث رضوى رمضان بدوي، كلية الخدمة الإجتماعية.

وتعكس هذه المبادرات حرص جامعة حلوان على تبني الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ يتمتع بمواهب متعددة وقدرات إبداعية متنوعة.

تمت المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أحمد يحى مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، ومحمد عبد المنصف مسئول النشاط.

قام بتحكيم المسابقة كل من المنشد محمد مصطفى عمران، والمنشدة أمل جلال مصطفى.

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