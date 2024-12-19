فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية والاستفادة من التجارب المتميزة في توفير فرص للطلاب المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر. يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية لمرحلة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)، وذلك وفقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل هذه المنح عددًا من المجالات، منها: الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات، التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى التخصصات الطبية مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة، وكذلك التخصصات التي تخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

www.stipendiumhungaricum.hu

كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري على الرابط نفسه. علمًا بأن آخر موعد للتقدم هو 16/1/2025.