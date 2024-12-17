12 شرطا، قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - حددت غرفة شركات السياحة، قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة بـ قرعة الحج السياحي للموسم 2025، وذلك تزامنا مع قرب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي والمقرر لها 23 من ديسمبر الجاري.

قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة

وتضمنت قائمة الالتزامات التي حددتها غرفة شركات السياحة للشركات العاملة بموسم الحج التالي:

العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه

تحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج

عدم تحصيل مبالغ نقدية من المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالعقد المبرم مع الحاج

عدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر

الالتزام بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية

توعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والآليات التي يتم إخطارهم بها

الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية

الالتزام بالقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج

الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات

عدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرة الحج

الالتزام بكافة التعليمات السعودية بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

يذكر أنه تختتم وزارة السياحة والآثار في الـ 20 من ديسمبر الجاري تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وقررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

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