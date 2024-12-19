مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - أعلنت ابنة الكاتب الكبير بشير الديك، عن دخول والدها للعناية المركزة للمرة الثانية، موضحا انه تعرض لإهمال كبير.

وكتبت دينا بشير الديك، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «صباح الخير جميعًا للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني، المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضي، رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جدًا ويؤلمه ومحدش كان واخد باله والمفروض انه في الرعاية».

وتابعت: «المشكلة التانية أنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه، دا غير انه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد، ازاي دي رعاية ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها «لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية».. هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟؟ الصراحة مش دا اول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي».

واختتمت: «وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية، وللأسف مش موجودين طول الوقت، أن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في اسرع وقت، برجاء الدعاء لبابا انه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه دا.. آمين».