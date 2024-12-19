أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - أعلنت الفنانة السعودية أسيل عمران عن انضمامها لفريق مسلسل "لام شمسية" بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

أسيل عمران

وكتبت أسيل عمران عبر خاصة الأستوري بحسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام": "انضمامي إلى طاقم عمل مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي".

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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