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أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

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أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أسيل عمران تنضم لفريق مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:00 مساءً -  أعلنت الفنانة السعودية أسيل عمران عن انضمامها لفريق مسلسل "لام شمسية" بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

أسيل عمران 

 وكتبت أسيل عمران عبر خاصة الأستوري بحسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام": "انضمامي إلى طاقم عمل مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي".

 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه   في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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