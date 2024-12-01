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بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض - أخبار كلمتك

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بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض - أخبار كلمتك

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - بدأت العاصمة السعودية، صباح اليوم الأحد، استقبال ركاب مشروع قطار الرياض، حيث تنطلق عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة.

 بدء  استقبال ركاب مشروع قطار الرياض

وتشمل المسارات الثلاث: المسار الأول "الخط الأزرق" محور العليا - البطحاء، والمسار الرابع "الخط الأصفر" محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس "الخط البنفسجي" محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، وجاء ذلك بعد افتتاح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القطار.

 موعد تشغيل باقي مسارات القطار 

 

وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاثة بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في 15 ديسمبر 2024 تشغيل المسار الثاني "الخط الأحمر" محور طريق الملك عبد الله، والمسار الخامس "الخط الأخضر" محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث "الخط البرتقالي" محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 يناير 2025، وبذلك يكون قد جرى تشغيل جميع مسارات القطار الستة.

يشار إلى أن المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء ستفتح أبوابها أمام الركاب قبل نهاية هذا العام 2024، وهي محطات: محطة وزارة الداخلية، محطة قصر الحكم، محطة سليمان الحبيب، محطة المروج، محطة المربع، محطة الورود 2، محطة بنك البلاد، محطة حي الملك فهد، محطة مكتبة الملك فهد، محطة المتحف الوطني، محطة البطحاء، محطة العزيزية، وكذلك الأمر مع محطة النسيم على المسار السادس "الخط البنفسجي" محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق "درب" المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

عصر جديد لخدمات النقل في المملكة

وأكد  وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، الخميس الماضي أن انطلاق قطار الرياض يمثل "بداية عصر جديد لخدمات النقل في المملكة، وعلامة بارزة على النهضة التي نعيشها في مختلف المجالات، وترسيخ  العاصمة الرياض كواحدة من أبرز المدن العالمية المتقدمة في مختلف أنماط النقل الحديث".

وأوضح أن "هذا المشروع الخدمي الضخم يشكل نقلة كبرى وتاريخية لتطوير البنية التحتية لحركة التنقل ودعم الحراك التنموي والاقتصادي، بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ مليون راكب يوميًّا".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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